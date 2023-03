Lyt til artiklen

Nordjyllands Politi har igennem de seneste par uger modtaget og efterforsket i alt ni anmeldelser vedrørende falske 500-kronesedler.

De falske pengesedler er blevet indløst i forskellige butikker, der alle er beliggende i Vesthimmerland, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse onsdag.

»Sedlerne er ved første øjekast meget vellignende. Det kan komme bag på nogen, så jeg kan godt forstå, at der kan være nogle, der er blevet overrumplet,« siger Mikkel Brügmann, der er efterforskningsleder og politikommissær ved Nordjyllands Politi.

»Men vær kritisk, for nærstuderer man dem, så kan man nemlig godt fornemme, at der er tale om en anderledes type af papir – og sedlerne mangler også flere af deres specielle kendetegn. Så det er muligt at spotte svindlen,« tilføjer han.

Der har været seks tilfælde af indløste falske sedler i butikker i Aars, mens der har været to i Farsø – samt én i Ranum.

Mikkel Brügmann kan dog ikke kommentere i detaljer på politiets specifikke undersøgelser af de konkrete anmeldelser.

»Men falske penge er en meget alvorlig sag, så vi efterforsker i alle anmeldelserne, og vi har i den forbindelse undersøgt flere spor. Men desværre har det ikke indtil videre ført os frem til et gennembrud i efterforskningsarbejdet – hvilket også er en af grundene til, at vi nu går ud og advarer borgerne om det her, så de kan være ekstra opmærksomme, så de ikke bliver ofre for svindlen,« lyder det fra efterforskningslederen.

Er man i tvivl om ægtheden af ens pengesedler, så kan man læse nærmere på nationalbanken.dk, eller man kan kontakte sin bank.

Har man oplysninger om falske pengesedler, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.

»Kommer man – eller er man allerede kommet i besiddelse af falske pengesedler – så hører vi selvfølgelig gerne om det, da det vil give os mulighed for at følge sporet bagud,« siger Mikkel Brügmann.