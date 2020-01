En 18-årige mand, der mistænkes for at have udgivet sig for at være politimand, blev fredag varetægtsfængslet i 13 dage ved retten i Glostrup.

Det oplyser Vestegnens Politi på Facebook.

'Vi mistænker, han har udgivet sig for at være politimand overfor fem ældre medborgere i Ballerup, Herlev og Ishøj og snydt dem for penge. Først ringede han til ofrene og sagde, han var fra Københavns Vestegns Politi og efterforskede en sag om økonomisk kriminalitet rettet mod deres konti,' skriver Vestegnens Politi, inden de tilføjer:

'Så mødte han op hjemme hos dem, præsenterede sig igen som politimand, og fik dem til at udlevere kreditkort og PIN-kode, kontanter eller lokkede dem med til en hæveautomat.'

Manden er foreløbig mistænkt for at have svindlet sig til godt 50.000 kroner, men man er fortsat i færd med at efterforske sagen.

Af den grund hører politiet også gerne fra andre borgere, der kan være blevet svindlet af den unge mand, fordi det langt fra er et ukendt fænomen, at nogen udgiver sig for at være ordensmagten.

'Siger nogen, de kommer fra politiet, så bed altid om at se legitimation og ring til os, hvis du er i tvivl. Vær opmærksom på, at politiet aldrig vil bede dig om at udlevere dit kreditkort.'

Har du mistanke om, at du er blevet snydt, så kan du kontakte politiet på 1-1-4.