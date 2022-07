Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klokken 01.45 ringede telefonen i den 80-årige kvindes hjem i Køge.

Da hun greb røret, præsenterede politimanden Benjamin Jørgensen sig. Han sagde, at han havde en vigtig og akut besked til kvinden:

Hendes bankkonto var blevet misbrugt.

Derfor måtte kvindens straks give ham forskellige bankoplysninger, så han kunne hjælpe hende, forklarede han.

Det gjorde hun dog ikke. For den 80-årige kvinde havde nemlig gennemskuet, at det formentlig var en svindler, der sad i den anden ende af telefonforbindelsen.

Hans slags havde hun tidligere læst advarsler om i avisen.

Da det gik op for den falske politimand, at han altså ikke ville have held med at narre den 80-årige, brugte han i stedet sin energi på at tilsvine hendes intelligens, før der blev lagt på.

Selvom kvinden ikke led økonomisk tab, greb hun knoglen og anmeldte episoden til Midt- og Vestsjællands Politi, der beskriver sagen i torsdagens døgnrapport.

Den 80-årige kvinde fra Køge er langt fra den første ældre kvinde, som udspekulerede svindlere har forsøgt at snyde.

Og rigtig mange er da også faldet i fælden, når svindlerne har ringet og præsenteret sig som bankansatte, politiansatte eller lignende.

Svindlerne finder hele tiden nye metoder, og fra Midt- og Vestsjællands Politi lyder det, at man på det seneste har bemærket, at de er begyndt at kontakte deres ofre i de sene aftentimer.

Altså langt udenfor eksempelvis bankernes åbningstid.

»Det er politiets opfattelse, at bedragerne forsøger at få de kontaktede til at tro, at det problem, som bliver anført som årsag til henvendelsen, er meget akut og med krav om øjeblikkelig handling for at redde sine penge på bankkontoen,« lyder det.

I videoen øverst i artiklen kan du blive klogere på, hvad du skal holde øje med for at at undgå svindlere.