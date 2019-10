Københavns Vestegns Politi mistænker 19-årig mand for fupnummer. Hvidovre Hospital undersøger forløb.

En ung mand udgav sig i en periode for at være lægestuderende og fik på den måde flere vagter på Hvidovre Hospital, skriver B.T. torsdag.

Politiet har fået en anmeldelse om fupnummeret og oplyser, at en 19-årig er mistænkt i sagen.

En chef på hospitalet oplyser til avisen, at det drejer sig om en person, som har udgivet sig for at være lægestuderende uden at være i et uddannelsesforløb.

- Vi er i gang med at undersøge forløbet grundigt for at sikre, at det ikke sker igen, skriver HR-chef Morten Willas Lund.

I Københavns Vestegns Politi oplyses det, at den unge mistænkes for at have deltaget i flere vagter på Hvidovre Hospital, men politiets kommunikationsansvarlige vil ikke oplyse antallet.

Ifølge B.T. har den unge mand tilsyneladende også taget kontakt til en ambulanceredder.

/ritzau/