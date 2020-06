Pas på! Nu er der igen svindlere, der forsøger at misbruge dit NemID.

Denne gang har de oprettet en hjemmeside, der foregiver at være en NemID-loginside.

Det skriver Center for Cybersikkerhed på platformen 'Mit digitale selvforsvar'.

Her deler de også et billede af hjemmesiden, som du kan se herunder. Linket til siden er www.skat-dk.cc.

Sådan ser hjemmesiden ud, som svindlerne bruger. Foto: Center for Cybersikkerhed Vis mere Sådan ser hjemmesiden ud, som svindlerne bruger. Foto: Center for Cybersikkerhed

Er du en af dem, der er blevet luret til at angive brugernavn, kodeord og/eller andre oplysninger relateret til dit nøglekort, så bør du straks spærre kortet. Herefter skal du kontakte din bank og anmelde svindlen til politiet.

Center for Cybersikkerhed skriver også, at nogle svindlere beder om et billede af NemID-kortet.

'Du bør ikke tage billeder af dit NemID-nøglekort, da ingen myndigheder, banker eller andre legitime tjenester vil bede dig om et foto af dit NemID-nøglekort.

Desuden vil offentlige myndigheder aldrig bede en borger følge et link for at logge ind med nøglekort. Det skal altid tilgåes via borger.dk.