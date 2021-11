En 25-årig mand fra Ringe på midtfyn har mandag formiddag fået en dom på 2 år og 3 måneders fængsel for at være i besiddelse af et attrapgevær.

Det skete under et retsmøde ved Retten i Svendborg.

Udover, at den 25-årige var i besiddelse af det uægte gevær, så indgik det også i dommen, at han var i besiddelse af en form for ammunition til geværet.

Den nu dømte mand har erkendt, at han var i besiddelse af geværet, og at han troede, at det var et ægte skydevåben.

Det var en vågen borger, der tilbage i september i år kunne lede politiet på sporet af manden og geværet i Ringe.

Dagen efter anholdelsen blev han varetægtsfængslet. Efter mandagens dom besluttede dommeren, at manden skulle forblive varetægtsfængslet.

Den afgørelse har manden valgt at kære.

Den 25-årige mand har ud over det også valgt at anke selve dommen.