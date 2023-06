Fredag morgen modtog Retten i Aalborg en mistænkelig pakke.

Politiet fik anmeldelsen 08.32. En halv time inden retten bliver fyldt med mennesker, da de fleste retssager starter 09.00.

Straks blev Nordjyllands Politi tilkaldt, da de ansatte i retten troede, at der var tale om en bombe.

Det medførte, at retten blev afspærret imens bomberyddere fra Forsvaret undersøgte pakken, der blev sendt med morgenposten til retsbygningen.

»Vi tilkaldte ligeledes straks Forsvarets sprængstofeksperter – og da de var ankommet til stedet, undersøgte de hurtigt posens indhold, der var blevet anbragt i et mennesketomt retslokale,« oplyser politiets vagtchef, politikommissær Jesper Green Sørensen, i en pressemeddelelse.

Sprængstofeksperterne kunne hurtigt fastslå, at der ikke var tale om en bombe.

Men en bombeattrap (en falsk bombe, red.).

Herefter blev alarmen aflyst og retten genåbnet.

»Det er naturligvis særdeles alvorligt, når man afsender en bombeattrap til retten,« fortæller vagtchefen.

Han fortæller videre, at det har medført, at yderligere af politiets efterforskere har indfundet sig på ved retten for at efterforske sagen.



»Før det efterforskningsarbejde er tilendebragt, kan vi ikke udtale os yderligere om de nærmere omstændigheder, herunder mulige mistænkte i sagen eller motiv,« lyder det videre fra Jesper Green Sørensen.

Opdateres …