Igen og igen fortalte en 35-årig mand den samme historie.

Om at intetanende danskeres konti var ved at blive lænset. Det var for så vidt også rigtigt nok, men af helt andre årsager end dem, manden oplyste.

I hvert fald ifølge politiet. For den 35-årige er anklaget for i mindst 16 tilfælde at have lænset sine ofres konti efter at have narret dem til at udlevere hævekort og koder, skriver TV 2 Nord.

Tirsdag kommer den usædvanlige sag for Retten i Aalborg.

Ikke fordi sådanne svindelforsøg er decideret sjældne. Det er de desværre ikke, hvad de mange advarsler fra politiet, banker, myndigheder og medier som B.T. bevidner.

Men på grund af sagens omfang.

Den 35-årige er under anklage for at have svindlet for over 328.000 kroner.

Fremgangsmåden var hver gang den samme: Først kontaktede han ifølge politiet sine ofre og bildte dem ind, at deres konti var ved at blive misbrugt.

Derefter mødte han – eller en eller flere mulige medgerningsperson(er) – op på ofrenes privatadresser og fik udleveret deres hævekort og koder som aftalt telefonisk.

Og bagefter? Ja, så blev ofrenes konti lænset for kontanter eller brugt til at købe dyre ting.

B.T. har tidligere haft fokus på svindel, som minder meget om det, den 35-årige nu er anklaget for.

En af dem, der gik i svindlernes fælde er 72-årige Birgit Brandl, som på få timer mistede 221.480 kroner. Du kan læse hendes historie HER.

Svindel rettet mod ældre er i det hele taget eksploderet de seneste år, og politiet arbejder med følgende tre råd:

Udlever aldrig personfølsomme oplysninger over telefonen eller til personer, der møder op på din bopæl: Hverken banken, politiet eller andre myndigheder vil nogensinde ringe og bede dig om at overføre penge eller opgive koder, kontooplysninger, MitID eller lignende.

Læg røret på, hvis du bliver du ringet op og bedt om at overføre penge eller opgive dine koder.

Søg eventuelt selv myndighedens eller bankens nummer frem, og ring til dem og spørg.

I den aktuelle sag fremgår ikke, hvordan den 35-årige forholder sig til anklagerne. Han sidder netop nu varetægtsfængslet i sagen.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle underverden og store efterforskninger.