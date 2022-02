En 27-årig mand er onsdag ved Retten i Aarhus blevet idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel.

Den 27-årige mand har fået en række ældre kvinder til at udlevere deres kreditkort og kode.

Manden har sammen med flere ukendte gerningsmænd begået godt 100 tilfælde af bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed i Aarhus over en længere periode sidste år.

Metoden var hver gang den samme.

Den 27-årige og hans medgerningsmænd ringede en ældre kvinde op og præsenterede sig som bankmedarbejder og fortalte, at kriminelle var ved at få adgang til hendes bankkonto.

Den ældre skulle derfor have et nyt kreditkort og blev bedt om at oplyse pinkoden til kortet.

Kort efter dukkede et ‘bankbud’ op på kvindens adresse for at hente det gamle kort.

Det viste sig herefter, at det var de såkaldte bankmænd, der var de egentlige kriminelle.

Der blev nemlig hævet penge på de ældre kvinders kort. På den måde har den 27-årige været med til at hæve omkring 700.000 kroner alt i alt fra de forurettedes konti.

Østjyllands Politis afdeling for Økonomisk Kriminalitet efterforskede episoderne intensivt, og da en patrulje en nat i november standsede den 27-årige i en bil i Harlev, kom der for alvor skred i sagen.

Da betjentene tog kontakt til den 27-årige, lagde de nemlig mærke til, at han diskret forsøgte at skille sig af med to kreditkort, han havde i lommen.

Kortene viste sig at tilhøre to ældre kvinder, som var blevet snydt af de falske bankmænd, og den 27-årige blev derfor anholdt og varetægtsfængslet.

Den videre efterforskning ledte til, at den 27-årige blev tiltalt for omkring 100 forhold. Forhold, som han erkendte i Retten i Aarhus.

»Der er tale om særligt groft bedrageri, fordi den 27-årige gik fuldstændigt målrettet efter ældre borgere og udnyttede deres tiltro til deres pengeinstitut,« forklarer specialanklager Jesper Rodkjær.

Den 27-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.