Stærkt bevæbnet politi var til stede foran gymnasium i København efter meldinger om mistænkeligt forhold.

En mand i camouflageuniform og mistænkelig opførsel fik mandag formiddag Københavns Politi til at rykke talstærkt til Østerbro.

Det viste sig dog at være falsk alarm, oplyser politiet kort før klokken 12.

Alarmen om den mistænkelige mand nordøst for Østerport Station nåede politiet klokken 09.18.

Bevæbnede betjente ankom kort efter til stedet, men eftersøgningen har vist, at der ikke har været fare på færde.

Det lykkedes en patrulje at få lokaliseret manden, der var årsag til udrykningen. Og det viste sig altså, at der ikke var grund til bekymring.

- Det kan selvfølgelig virke voldsomt, men vi tager alle anmeldelser alvorligt og agerer derefter, siger ledende politiinspektør Peter Dahl i en pressemeddelelse.

Billeder fra TV2 viste blandt andet, at bevæbnet politi stod vagt foran Københavns Private Gymnasium. Her blev elevers tasker tjekket, inden de fik lov til at gå ind på skolen.

Københavns Private Gymnasium, der har adresse i Præstøgade, oplyste tidligere på formiddagen til Ritzau, at skoleelever fortsætter dagen som normalt.

Skolen oplyste samtidig, at den ikke var blevet orienteret om, hvad politiopbuddet skyldes.

I første omgang satte politiets arbejde også i en kort periode en stopper for, at S-togene kunne stoppe på Østerport og Nordhavn Station.

Det skyldtes, at politiet arbejdede ved Østerport Station, oplyser DSB. Meldingen om, at togene ikke stoppede ved de to stationer kom klokken 9.35.

Kort efter klokken ti lød det, at S-togene igen kørte efter planen ved Østerport og Nordhavn Station. Der kan dog være forsinkelser på enkelte linjer, oplyser DSB.

/ritzau/