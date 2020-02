Den amerikanske spejderbevægelse 'The Boy Scouts of America har tirsdag indgivet konkursbegæring. Det oplyser CNN.

Konkursbegæringen bliver indgivet samtidig med, at foreningen står over for flere hundrede sager om seksuelt misbrug.

Foreningen har oplistet gæld mellem 100 og 500 millioner dollars, men har kun omkring 50.000 dollars i likvide midler.

BSA står over for flere hundrede civile søgsmål, hvor tidligere spejdere kræver erstatning for seksuelle overgreb, de var udsat for, mens de som mindreårige camperede i den amerikanske vildmark.

Sagerne omhandler beføling, udsættelse for pornografi samt forceret anal- og oralsex, begået af ældre spejderledere.

Disse sager bliver nu udsat som følge af konkursen.

I 2010 vandt en tidligere spejder 18,5 millioner dollars i en sag mod BSA omhandlende seksuelle overgreb. Siden har mange flere ofre meldt sig på banen.

I april viste retsdokumenter, at BSA tror, at mere end 7.800 af organisationens tidligere ledere var involveret i seksuelle overgreb, som involverer mere end 12.000 børn over en periode på 72 år.

BSA har sagt, at de bekymrer sig dybt for ofrene og opfordrer alle, der har været udsat for overgreb, til at stå frem.

»Vi tror på ofrene, vi støtter dem, vi betaler for hjælp til dem, og vi opfordrer dem til at komme frem. Det er vores politik, at alle episoder om mistanke om misbrug bliver rapporteret til politiet,« har organisationen udtalt.

Konkursbegæringen betyder, at en række civile søgsmål bliver udsat.

I stedet må ofrene anmode konkursboet om kompensation.