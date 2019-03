Under et slagsmål på Ryparken Station for snart to måneder siden faldt en person ned på skinnerne, hvorefter han blev trukket flere meter af et tog.

Nu efterlyser Københavns Politi den formodede gerningsmand, der slog ud efter manden.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse mandag.

Det var den 26. januar omkring klokken 21:30, at der opstod et slagsmål mellem to grupper på Ryparken Station.

'I den forbindelse bliver en mand ramt af et slag, så han falder ned på skinnerne samtidig med, at der kommer et tog. Manden bliver trukket 15 til 20 meter langs skinnerne og pådrager sig omfattende kvæstelser', lyder det.

Den formodede gerningsmand, der slog ud efter manden, som faldt ned på skinnerne, efterlyses nu med billede. Han er efterlyst for drabsforsøg i forbindelse med slagsmålet.

Den efterlyste beskrives som værende mellem 20 og 30 år, mørklødet i huden og almindelig til kraftig af bygning.

På gerningstidspunktet var han iført en sort hættetrøje med et gråt/hvidt mønster på maven, en sort jakke, sorte bukser, sorte handsker og sorte kondisko med hvide striber og hvid sål af mærket Adidas.

Hvis du var vidne til slagsmålet eller ved noget om, hvem den efterlyste er, så beder Københavns Politi om, at du ringer på telefonnummer 114.