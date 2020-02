Torsdag aften faldt en mand ned fra en altan i anden sals højde. Han døde efterfølgende af sine kvæstelser.

En mand styrtede torsdag aften i døden fra en altan i Korsør.

Han faldt ned fra anden sals højde i Fasanhaven omkring klokken 20.30 og døde efterfølgende af sine kvæstelser.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Ulykkesstedet var torsdag aften afspærret, hvor politi og redningsmandskab var til stede i stort antal.

Politiet undersøger nu årsagen til ulykken.

Over for B.T. fortæller politikommissær Peter Skriver fra lokalpolitiet i Slagelse, at der ikke er tegn på, at der sket en forbrydelse.

- Vi efterforsker sagen, men alt, hvad vi foreløbig har, tyder på, at der er tale om en ulykke, siger han.

Ifølge B.T. var manden "i midten af 40'erne".

/ritzau/