Tirsdag blev en Falck-redder alvorligt kvæstet, da hans ladvogn blev påkørt på Køgebugtmotorvejen.

Redderen var i færd med at assistere en varevogn og holdt i den forbindelse i nødsporet, da han og vognen blev ramt af en bil, der forsøgte at undvige en forankørende bilist, der pludseligt bremsede op.

Det skriver Beredskabsinfo.

Både bilisten og redderen blev alvorligt kvæstet i ulykken. Derudover kom yderligere tre personer til skade, og alle måtte de fragtes til hospitalet.

Politiet har selv delt et billede fra ulykkesstedet.

Falck-redderen blev med politieskorte kørt på Rigshospitalet, hvor hans kvæstelser blev beskrevet som ‘alvorlige, men ikke livstruende'.

Mens redningsarbejdet og oprydningen stod på ved ulykkesstedet måtte politiet udstede fem bøder til bilister, der filmede ulykken, mens de passerede.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter, hvor opførslen bliver kaldt ‘utilstedelig’:

'At filme, mens man kører, er selvsagt farligt og en overtrædelse af færdselsloven.'

'At filme tilskadekomne som privatperson kan også være en overtrædelse af straffeloven - og under alle omstændigheder fuldstændig utilstedeligt.'

På Twitter har Sikker Trafik - som er den officielle profil for Rådet for Sikker Trafik - delt artiklen fra Beredskabsinfo. Herfra er opfordringen ikke til at tage fejl af:

‘Vis hensyn til dem, der arbejder på vejene og til forulykkede og tilskadekomne,’ skriver Sikker Trafik og afsutter:

‘Og NEJ, man tager ikke foto eller video af en ulykkessituation. Selvfølgelig gør man ikke det!’