En 63-årige Falck-arbejder står midt på motorvejen og reparerer et hul i asfalten. Selv om bilerne suser forbi ham, har han kun sin Falckbil, der skiller ham fra den hektiske trafik.

Imens manden arbejder ved siden af Falckbilen, brager en varebil ind i Falckvognen med over 100 kilometer i timen, hvorefter vognen rammer ind i ham.

Det var cirka hvad der udspillede sig på motorvejen ved Korsør tilbage i december 2018.

Falckmedarbejderen blev fløjet til hospitalet med lægehelikopter efter ulykken, men desværre stod hans liv ikke til at redde.

»Han blev dræbt på stedet,« sagde vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jan Nielsen dengang til B.T.

Nu skal Falck møde i retten for episoden.

Firmaet er tiltalt for ikke at have sikret manden tilstrækkeligt, da han var ude på den arbejdsopgave, der endte med at koste ham livet.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har set.

Tiltalen lyder på brud på arbejdsmiljøloven, ved ikke at have sikret at arbejdet blev udført forsvarligt.

Anklagemyndigheden går efter bødestraf til Falck, fremgår det af anklageskriftet.

Tiltalen er rejst efter særligt skærpende omstændigheder, da firmaet er straffet for lignende situationer flere gange tidligere.

Den dengang 19-årige chauffør af varebilen blev idømt bødestraf for ulykken.

Episoden hvor den 63-årige mand mistede livet er dog ikke den eneste, som firmaet skal svare for i retten.

I samme anledning er Falck nemlig tiltalt for brud på arbejdsmiljøloven i en lignende episode fra 2020, hvor en Falckredder arbejdede i nødsporet på motorvejen.

Også her havde han sin Falck-bil som primær beskyttelse. Og også ved den episode blev vognen påkørt af en bil, der ramte den med mere end 100 kilometer i timen, hvorefter redderen blev ramt af Falckbilen.

Falckredderen led af brud på rygsøjlen og brækkede begge ben, men overlevede den voldsomme episode.

Til B.T. oplyser Falck, at man går efter frifindelse i retssagen.

»Det er to dybt tragiske sager, som vi er meget påvirkede af og ser med største alvor på. Vores medarbejderes sikkerhed er førsteprioritet, og i de konkrete sager overholdt både medarbejdere og Falck alle daværende retningslinjer og sikkerhedskrav.«

Sådan lyder det fra Michala Fischer-Hansen, direktør for forbrugere og tekniske services i Falck.

Hun fortsætter: »Vi ser frem til en afklaring på sagerne, og håber også at disse forfærdelige hændelser, kan være med til at øge opmærksomheden på sikkerheden for vores kolleger, der dagligt arbejder på vejene.«

Michala Fischer-Hansen oplyser til B.T., at man har arbejdet på sikkerheden for redderne efter episoderne.

»Siden de to hændelser har vi i samarbejde med Vejdirektoratet og Rigspolitiet løftet sikkerheden igennem bedre materiel, men uopmærksomme bilister udgør dog fortsat en kæmpe risiko for vores medarbejderes sikkerhed,« lyder det fra Michala Fischer-Hansen.

