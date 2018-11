Iransk selvstændighedskamp er flyttet til Danmark. ASMLA kæmper for en arabisk stat i det sydvestlige Iran.

Politiet oplyser onsdag, at man har anholdt tre personer, som er sigtet for at have hyldet et blodigt angreb i Iran, der i september kostede 25 mennesker livet.

De tre er medlemmer af gruppen ASMLA. Bliv her klogere på, hvad det er:

* Forkortelsen ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvas.

* Organisationen kæmper for, at en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran rundt om byen Ahwaz løsrives og bliver sin egen stat.

* Lederen af organisationen er Ahmad Mola Nissi.

* ASMLA er oprettet i 1999 af Ahmad Mola Nissi og Habib Ahvazi, aktivist fra regionen Khuzestan.

* Organisationen betragtes af Iran som en terrororganisation.

* Den dansk-iranske talsmand for ASMLA bor i Ringsted.

* 22. september angreb bevæbnede gerningsmænd en militærparade i Ahvaz. Paraden blev afholdt af Irans Revolutionsgarde. 25 blev dræbt og 70 såret. Iran hævder, at ASMLA stod bag angrebet.

* Iran hævdede efter angrebet, at Danmark husede personer, der havde forbindelser til angrebet.

* Politiets Efterretningstjeneste (PET) iværksatte 28. september den usædvanlige politiaktion, der lammede trafikken i store dele af Danmark.

* 30. september løfter PET sløret for, at aktionen skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste havde planer om et attentat i Danmark.

* I den forbindelse er en norsk statsborger med iranske rødder 21. oktober blevet anholdt. Han er sigtet for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark".

* Den anholdte er også sigtet for have taget del i forberedelserne til attentatet.

Kilder: PET, Ritzau og DR.

