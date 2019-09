Nordsjællands Politi har haft kontakt til flere læger, der arbejder eller har arbejdet på sygehuset i Hillerød.

Baggrunden er drabssagen, hvor den 58-årige læge Charlotte Asperud blev overfaldet og dræbt i sit eget hjem.

Politiet har nemlig hos den mistænkte drabsmand fundet en udskrift af hans journal, hvor både den dræbte læges og flere andre lægers navne var blevet understreget.

Her kan du læse om drabet:

* Natten til den 30. april blev Charlotte Asperud overfaldet i sit hjem på Aspevej i Tisvildeleje, hvor gerningsmanden var brudt ind, mens hun sov.

* Kvinden blev slået 19-20 gange med et stumpt instrument - formentlig et koben.

* Efter et døgn døde Charlotte Asperud af sine kvæstelser.

* Politiet offentliggjorde efterfølgende en lydfil, hvor man kunne høre gerningsmanden råbe ad den skrækslagne kvinde, at hun skulle lægge sig ned.

* Det er ikke oplyst fra politiets side, hvor lydfilen stammer fra.

* To uger efter drabet anholdt politiet en 54-årig mand fra Hørsholm.

* Mandens dna er fundet på gerningsstedet.

* I første omgang antog politiet, at drabet var sket i forbindelse med et hjemmerøveri.

* Senere er det kommet frem, at den dræbte og den sigtede har været i kontakt med hinanden i forbindelse med en trafikulykke, manden var involveret i i 2014.

* Her blev han bragt til hospitalet i Hillerød, men da han tilsyneladende var påvirket og var meget udadreagerende, besluttede lægeholdet at ordinere psykiatrisk tilsyn for manden.

* Charlotte Asperud var en af flere læger, der i samråd blev enige om at manden mod sin vilje skulle tilses af en psykiater.

* De øvrige lægers navne optræder også i mandens journaludskrift.

Kilder: Nordsjællands Politi, Ritzau.

/ritzau/