To kvinder og seks mænd fremstilles i grundlovsforhør. De bliver sigtet efter den såkaldte terrorparagraf.

De otte - seks mænd og to kvinder - der fremstilles i grundlovsforhør torsdag sigtes for den mest alvorlige terrorbestemmelse - paragraf 114, stk. 1. Hvis man kendes skyldig, kan man risikere fængsel på livstid.

Omkring 20 personer blev onsdag anholdt for skaffe remedier til at fremstille sprængstoffer og forsøg på at skaffe skydevåben. De resterende 12 bliver efter alt at dømme løsladt.

* Terrorparagraffen, straffelovens paragraf 114, fastslår, at handlinger såsom drab, drabsforsøg, vold, alvorlig brandstiftelse og frihedsberøvelse skal regnes som terrorisme, blandt andet hvis det er hensigten at skræmme en befolkning i alvorlig grad.

* Man kan også straffes, hvis man "uretmæssigt tvinger danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende, politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer."

* Strafferammen er helt op til livstid.

* Derudover kan man via paragraf 114 b også anklages for terror, hvis man direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger, der er omfattet af terrorparagraffen.

* Det kan straffes med fængsel i ti år.

Kilde: Straffeloven.

/ritzau/