Det tragiske trafikdrab på en kun fem år gammel pige har chokeret danskerne og efterladt en familie i den dybeste sorg.

Nu tændes lys i mørket, når et fakkeltog om to uger bevæger sig fra pigens børnehave og hen til ulykkesstedet.

Det er Venstre-politikeren Peter Dits Christensen, der har arrangeret Fakkeloptoget. Udover at sidde i Borgerrepræsentationen og være medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, er han også nær ven til den afdøde piges mor.

»Jeg har talt med morens kæreste og bedste veninde om det. De bakker fuldstændig op og synes, det er en god ide og en pæn gestus over for den lille pige,« siger han.

Peter Dits Christensen siger, at der er to grunde til, at han har arrangeret fakkeloptoget.

»Den ene årsag er, at jeg vil være med til at mindes den lille pige, som jeg kendte rigtig godt igennem hendes mor, som er min veninde. Den anden grund er for at sætte fokus på de her skrækkelige vanvidsbillister, som vi træffer oftere og oftere. Der skal jo gøres et eller andet for, at vi kan holde fokus på det problem, for det er ikke rimeligt, at helt almindelige københavnere ikke kan færdes frit på gaden uden at blive udsat for sådan noget her,« siger han.

Ulykken skete onsdag den 28. oktober, da en 21-årig - muligvis narkopåvirket billist - kørte op på fortovet og ramte både mor og datter. Moren overlevede, men datteren var ikke så heldig.

Føreren af bilen - den 21-årige Helmi Mossa Hameed - stak af efter ulykken, men blev anholdt efter et døgns intens menneskejagt. Han er nu varetægtsfængslet og sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Ulykken har berørt mange københavnere. Mange har været forbi ulykkesstedet med en blomst, og der er indsamlet et stort pengebeløb til familien.

»Jeg er utrolig taknemmelig og rørt over alle de tanker og den omsorg, som jeg kan mærke komme fra alle sider,« har moren skrevet i en sms til B.T.

Fakkeloptoget finder sted den 25. november på Frederiksberg klokken 16.30. Det starter ved Børnehuset Pelikanen og bevæger sig derfra til Junggrensvej 12, hvor ulykken fandt sted.

På grund af corona opfordrer arrangøren deltagerne til at iføre sig mundbind, holde afstand og følge almindelig sund fornuft.