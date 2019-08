Et uhyggeligt familiedrama er dukket op på den københavnske vestegn. Her har et ungt fætterpar bedøvet deres fælles farmor, stjålet for 75.000 fra hendes arbejde og siden sat ild til hendes kolonihavehus.

Den makabre sag har fået Københavns Vestegns Politi til at udsende en pressemeddelelse, hvor detaljerne beskrives efter der er faldet dom i sagen.

Der er tale om en på tidspunktet 20-årig mand fra København, der i oktober 2018 lagde en plan for, hvordan han skulle skaffe et større beløb fra sin farmor.

Den idé var hans 16-årige fætter med på, og det samme var en 15-årig veninde.

Planen gik i al sin grufuldhed ud på, at de to fætre og veninden bedøvede farmoderen i hendes lejlighed i København.

Det gjorde de ved at hælde beroligende piller i hendes drik, da de var på besøg. Om pillerne havde den ønskede effekt, ved politiet ikke, men bedstemoderen faldt i søvn.

Og mens det 16-årige barnebarn og den 15-årige veninde blev i lejligheden for at holde vagt, så tog den 20-årige ind til bedstemoderens arbejde - en café i København - som han tømte for et beløb på omkring 75.000 kroner.

På kold og kynisk vis besluttede de tre gerningspersoner sig for at fejre deres kup ved at ryge smøger og drikke alkohol, der var stjålet på caféen, i bedstemoderens kolonihavehus i Rødovre.

De to fætres farmor havde dog fået en idé om, at noget ikke var, som det burde være.

Det fik hende til at konfrontere det ældste barnebarn, hvilket ikke faldt i god jord.

Derfor besluttede han sig for at hælde brandbar væske ud i kolonihuset for efterfølgende at sætte ild til det.

»Fordi de gav hende beroligende midler, mente vi, at der ikke kun var tale om indbrud, men om røveri. Og eftersom det er uvist, om pillerne havde nogen effekt, kan der kun blive tale om forsøg på røveri.«

»Det er en usædvanlig sag. Dels er to af dem meget unge, dels ser vi sjældent, at nogen forsøger at røve deres bedstemor og stikker ild på hendes hus,« siger anklager Michelle Lindegaard, Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse om sagen.

De to børnebørn er ved Retten i Glostrup blevet dømt i sagen. Her har den ældste - nu 21-årige mand - fået en straf på et år og ni måneders ubetinget fængsel.

Den yngre fætter og veninden modtog også en dom. Den lød på ni måneders betinget fængsel.

Kun den yngre fætter har ikke anket dommen.