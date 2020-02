»Det slog klik. Jeg kunne ikke rigtig styre, hvad der skete.«

Sådan lød det fra en nu 16-årig dreng, da han tirsdag var i retten i Esbjerg.

Her skulle han forklare sig i en sag om seksuelle krænkelser, der fandt sted i sommeren 2018. Det skriver jv.dk.

Drengen var tiltalt for voldtægt og anden kønslig omgang mod sin kusine.

Tilbage i sommeren 2018 var kusinen og fætteren på besøg hos deres fælles bedstefar.

Fætteren og kusinen spillede bold, mens bedstefaren var gået indendørs. Bolden røg ind i en nabohave, og fætteren og kusinen gik ind i nabohaven. Der var ingen hjemme.

Fætteren er 16 år i dag, og han fortalte i retten, at han og kusinen gik ind for at lede efter bolden. Der er en lille swimmingpool i nabohaven, og han og kusinen begyndte for sjov at lade som om, de smed hinanden i vandet.

Pigen væltede om på jorden. Drengen lagde sig oven på, forklarede drengen i retten.

Han forklarede, at han lå oven på kusinen i cirka fem minutter, at han befølte hendes bryster uden på tøjet, og han havde en hånd nede i hendes bukser - måske inde i hendes trusser. Kusinens arme var låst.

Bedstefaren var indendøre, så han kunne ikke kaste lys over episoden i nabohaven.

Kusinens vidneforklaring i retten blev holdt for lukkede døre.

Det var en indberetning fra skolen til den dengang 14-årige pige, der i oktober 2019 fik Esbjerg Kommune til at kontakte politiet og anmelde sagen.

Anklageren mente, at drengen kunne dømmes efter paragrafferne om voldtægt og anden kønslig omgang, og at han derfor stod til seks til ni måneders fængsel.

Forsvareren mente derimod, at drengen højst havde gjort sig skyldig i at overtræde paragraf 232 om blufærdighedskrænkelse.

Dommandsretten fandt heller ikke beviserne tilstrækkelige til andet, end at drengen kunne dømmes for blufærdighedskrænkelse.

Det betyder, at drengen fik 40 dages fængsel. Han skal ikke afsone, hvis han holder sig ude af straffelovsovertrædelser med en prøvetid på et år.