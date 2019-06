Retten fandt det ikke bevist, at der var tale om en hadforbrydelse, da to fætre overfaldt en rumænsk mand.

To fætre er mandag blevet idømt fængsel i henholdsvis fire og seks år for dødsvold mod en 42-årig rumæner i oktober sidste år.

Det oplyser Retten i Hjørring.

Om morgenen lørdag 13. oktober blev den 42-årige rumæner fundet liggende på et fortov i Hirtshals. Det var et avisbud, der fandt manden omkring klokken 05.30 og slog alarm til politiet.

En obduktion har vist, at manden døde som følge af et brutalt overfald, hvor han blev sparket, slået og trampet i hovedet.

De to mænd blev i sidste uge frifundet for manddrab, som anklagemyndigheden havde rejst tiltale for.

I stedet blev 27-årige Jesper Bindslev Larsen og 30-årig Mads Bindslev Olesen kendt skyldige i vold med døden til følge.

Jesper Bindslev Larsen, der har erkendt grov vold mod rumæneren, blev idømt seks års fængsel, mens Mads Bindslev Olesen, som har nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham, blev idømt fængsel i fire år.

Anklager Mikkel Holdensgaard har undervejs argumenteret for, at de to fætre skulle straffes ud fra straffelovens paragraf 81 nummer seks.

Ifølge denne bestemmelse kan straffen stige, hvis det kan bevises, at forbrydelsen er sket på baggrund af for eksempel etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. Det kaldes i daglig tale også for en hadforbrydelse.

Men retten fandt det ikke bevist, at der var tale om en hadforbrydelse, da de to mænd overfaldt den 42-årige rumæner.

Foruden fængselsstraffen er de dømte blevet pålagt at betale en erstatning på omkring 32.000 kroner til offerets mor.

Begge mænd har udbedt betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen.

/ritzau/