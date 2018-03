Der er togbusser mellem Langå og Aalborg, og der kører færre tog mellem Aalborg og Aarhus torsdag.

Aalborg. En person er torsdag formiddag blevet påkørt og dræbt af et tog mellem Randers og Hobro. Derfor kører der færre tog mellem Aarhus og Aalborg.

Det oplyser Banedanmark og DSB på Twitter.

Påkørslen er sket ved Fårup, hvor politiet arbejder efter ulykken.

Derfor indsættes også togbusser mellem Langå og Aalborg. DSB henviser passagerer til at tage Arrivas tog mellem Aarhus og Langå og mellem Skørping og Aalborg.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen oplyser, at den påkørte person er afgået ved døden.

- Vi har politi på stedet og arbejder på stedet, siger han.

Politiet modtog meldingen om påkørslen klokken 9.50. Toget, som ramte personen, kørte sydpå.

Banedanmark opfordrer passagerer til at tjekke Rejseplanen for at holde øje med ændringer.

DSB ved endnu ikke, hvornår togene kan køre igen.

Politiet har endnu ikke underrettet de pårørende til den dræbte.

/ritzau/