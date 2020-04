Gennemsnittet for daglige forsamlingssigtelser ligger lavere i påsken end for hele perioden med restriktioner.

Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, hvor mere end ti personer deltager, og en række forretninger må ikke holde åbent. Disse skærpede regler overholder de fleste, lyder meldingen fra politiet.

Politiet har i løbet af påskeugen rejst 56 sigtelser mod personer, som på den ene eller den anden måde har overtrådt reglerne. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

Dermed har påsken gennemsnitligt budt på færre daglige sigtelser end ugerne før. Det endda til trods for, at politiet flere steder har varslet en øget patruljering.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) varslede en gradvis genåbning af samfundet, var det på betingelse af, at de skrappe restriktioner blev fulgt hen over påsken.

Og hvis antallet af sigtelser kan antages at være udtryk for, i hvor høj grad borgerne følger reglerne, så har regeringschefen ikke grund til at rynke bryn ad borgerne.

Siden 18. marts, hvor bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger trådte i kraft, har politiet rejst 238 sigtelser. Det svarer til et gennemsnit på godt ni sigtelser per dag.

I påskeugen fra mandag den 6. april til søndag den 12. april er der som sagt rejst 56 sigtelser - det svarer til et gennemsnit på otte daglige sigtelser.

Til DR har vicepolitiinspektør Christian Rasmussen fra Rigspolitiet også sagt, at påsken ikke har været slem, hvad borgernes tilbøjelighed til at forsamles ulovligt angår.

- Det overordnede billede er, at det er gået ganske fornuftigt. Vi har været massivt til stede ude i landet. Folk har været gode til at holde afstand, siger vicepolitiinspektør Christian Rasmussen.

/ritzau/