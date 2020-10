Det er 'no go' at sætte sig fuld bag rattet, men flere og flere danskere kører tilsyneladende rundt med narko i blodet.

I hvert fald at dømme efter antallet af de bilister, som politiet fanger i henholdsvis spiritus- eller narkopåvirket tilstand.

På godt ti år er antallet af sigtede spritbilister nemlig halveret, men til gengæld stopper de 50 procent flere narkobilister.

Det skriver Jyllands-Posten, som har set nærmere på nye tal fra Rigspolitiet.

(Arkivfoto) Foto: Tommy Kofoed Vis mere (Arkivfoto) Foto: Tommy Kofoed

Sidste år blev 9.097 bilister sigtet for narkokørsel af politiet, mens 6.057 blev sigtet for spritkørsel – og udviklingen er fortsat i år, skriver avisen.

»Da vi laver stort set det samme antal kontroller for henholdsvis sprit- og narkokørsel, må man antage, at der nu er flere, der kører narkokørsel end spritkørsel,« siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter til Jyllands-Posten.

Han forklarer, at mens det i dag er blevet socialt uacceptabelt og en smule taberagtigt at køre spritkørsel, er holdningen en anden, når det gælder narkokørsel.

Transportordfører for De Radikale, Andreas Steenberg, siger til avisen, at udviklingen er bekymrende, men han har alligevel svært ved at se, at højere straffe er løsningen.

De seneste to uger har politiet i Syd- og Sønderjylland kørt en kampagne for at komme narkobilismen til livs.