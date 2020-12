Der er blevet anmeldt markant færre indbrud i Nordsjælland i 2020 sammenlignet med de forgangne år.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Tallene viser, at der er færre borgere, der kommer hjem til et hus med knuste ruder og gennemrodet ejendele, og det glæder politidirektør Jens-Christian Bülow.

»Indbrud er med til at skabe utryghed blandt borgerne, og et af vores strategiske fokuspunkter har også i år været at nedbringe antallet af indbrud i privat beboelse. Derfor glæder jeg mig også over, at tallene viser, at langt færre borgere i år har været udsat for indbrud i forhold til sidste år,« siger han.

Og der kan være en helt bestemt årsag til, at antallet af indbrud falder i Nordsjælland.

I alle årets måneder er der blevet målt færre antal indbrud, men det laveste antal anmeldte indbrud blev registreret tilbage i april, maj og juni, hvor mange måtte arbejde hjemmefra på grund af corona-situationen.

»Når så mange borgere arbejder hjemmefra, eller i øvrigt holder sig mere hjemme, får indbrudstyvene sværere vilkår. Samtidig må det formodes, at de lukkede grænser i Europa også har haft effekt på antallet af indbrud i politikredsen, idet vi i 2020 ikke i samme omfang som tidligere år har antruffet omrejsende kriminelle,« siger Jens-Christian Bülow.

De største fald i antal indbrud er sket i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Helsingør, Hillerød, Rudersdal og Halsnæs Kommuner, hvor antallet af anmeldte indbrud er mellem 37 og 49 procent lavere end i 2019.