Politiet modtog på landsplan færre anmeldelser om indbrud i julen 2019 sammenlignet med forrige jul.

Julen er højtid for indbrudstyve.

For år efter år udnytter kriminelle, at sagesløse borgere er væk hjemmefra i december for at fejre jul sammen med familien.

I den seneste jul var der dog færre danskere, der kom hjem til gennemrodede huse og opbrudte vinduer efter helligdagene sammenlignet med året før.

Det viser en opgørelse, som Rigspolitiet har lavet i samarbejde med Nabohjælp, som blandt andet Det Kriminalpræventive Råd står bag.

Fra 20. december til 3. januar blev der således anmeldt 1369 indbrud på landsplan mod 1519 i 2018.

De landsdækkende tal følger dermed den generelle tendens. For antallet af indbrud i Danmark falder.

Selv om der stadig er for mange indbrud i julen, er der bestemt plads til optimisme, lyder det fra Allan Holm, vicepolitiinspektør og centerchef i Nationalt Forebyggelsescenter ved Rigspolitiet.

- Den seneste jul var nemlig særligt indbydende for indbrudstyve. Helligdagenes placering gav mulighed for en lang ferie væk fra hjemmet, og mange tomme huse giver tyven gode arbejdsbetingelser, siger han.

Mens der i julen 2019 blev anmeldt 1369 indbrud, blev der anmeldt henholdsvis 1519, 1287 og 1444 indbrud i 2018, 2017 og 2016.

