Selv om færre borgere anmelder indbrud, oplever ofrene i hovedstaden alligevel en markant stigning i ventetiden.

Tal fra Rigspolitiet viser, at sagsbehandlingen på indbrud i København i første kvartal af 2010 tog 282 dage, mens det i første kvartal af 2019 er steget til 602 dage i gennemsnit. Altså er ventetiden steget med hele 320 dage og således mere end fordoblet på ni år.

Direktøren hos Københavns Politi, Anne Tønnes, har ellers fornylig meldt ud, at antallet af anmeldelser om indbrud er faldet yderst markant i præcis samme periode.

»Indbrud er et område, vi har meget fokus på, og vi har prioriteret indsatsen de senere år. Det har haft en positiv effekt, og der er i Københavns politikreds sket et fald i antallet af anmeldelser for indbrud i privat beboelse fra første kvartal 2010 til første kvartal 2019 på 65 procent. Det skyldes blandt andet den forebyggende og efterforskningsmæssige indsats, og at vi sætter målrettet ind for at få stoppet indbrudstyvene, der, hvor vi kan,« lød svaret fra Anne Tønnes i en mail til B.T. forrige uge.

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

Hovedbestyrelsesmedlem af Københavns Politiforening Finn Agerholm kalder udviklingen for meget utilfredsstillende.

»Det er sådan, at den stigende sagsbehandlingstid skyldes, at mange betjente må hoppe fra tue til tue. Der kommer meldinger om, at vi skal prioritere økonomisk kriminalitet på eksempelvis nettet, og det går ud over andre typer kriminalitet som indbrud, og det er jo stærkt utilfredsstillende,« siger han.

Men hvordan ser du så på, at der er et markant fald i antallet af anmeldelser af indbrud i præcis samme periode, hvor sagsbehandlingstiden er steget så eksplosivt?

»Hvis jeg ser på den her udvikling som privat borger, kan det skyldes, at ofre for indbrud simpelthen ikke orker at komme med en politianmeldelse, fordi ventetiden er blevet så lang. Så jeg håber virkeligt, at der gøres noget, så sagsbehandlingstiden kan falde igen,« siger han.

Sagsbehandlingstid i de enkelte politikredse Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: Nordjylland: 398

Østjylland: 413

Midt- og Vestjylland: 291,3

Sydøstjylland: 303,6

Syd- og Sønderjylland: 296

Fyn: 285,9

Sydsjælland og Lolland-Falster: 280,5

Midt- og Vestsjælland: 335,3

Nordsjælland: 363,7

Københavns Vestegn: 378,8

København: 378,7

Bornholm: 80,6

Landsgennemsnit: 340 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019

B.T. har allerede afdækket, at sagsbehandlingstiden på indbrudssager på landsplan er steget til rekordhøje 431,2 dage i første kvartal i år mod 290 dage i første kvartal 2007. Det er til gengæld nyt, at ofrene i hovedstaden har oplevet mere end en fordobling af ventetiden i netop samme periode, som politiet oplyser, at antallet af anmeldelser er faldet markant.

Anne Tønnes erkender, at der i hver sag er en borger, som er uafklaret.

»Længere sagsbehandlingstider er ikke tilfredsstillende. I hver enkelt sag, er der en borger, som ønsker at få sin sag afgjort hurtigst muligt. Det bestræber vi os hver eneste dag på at kunne levere. Der har dog været en række nye opgaver og større begivenheder, som har betydet, at vores sagsbunker er vokset. Dem arbejder vi målrettet på at få nedbragt,« siger hun og tilføjer:

»Det er dog ikke sådan, at alle borgere oplever så lange sagsbehandlingstider, som du refererer til. Heldigvis. Der er flere enkeltsager, som trækker gennemsnittet markant op. Det drejer sig f.eks. om gerningsmænd, som har været eftersøgt gennem en længere periode og om komplicerede sager med både omfattende efterforskning og sager med mange retsdage.«

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg fortalte i sidste uge, at han vil indkalde Politiforbundet og landets politikredse til et møde om, hvordan betjente kan afholde overarbejde, uden at det går ud over borgerne. Han erkender også, at sagsbehandlingstiderne er blevet for lange, selv om der er kommet færre anmeldelser.

»Vi oplever i disse år et faldende antal anmeldelser, men samtidig er nogle – mere komplekse – kriminalitetsområder i vækst. Det gælder ikke mindst økonomisk it-kriminalitet. Derfor er det nødvendigt løbende at prioritere politiets kræfter, og derfor vil et lavere antal anmeldelser ikke altid give lavere sagsbehandlingstider. Men det ændrer ikke på, at sagsbehandlingstiderne er blevet for lange. Derfor vil Rigspolitiet i den kommende tid sikre, at politikredsene har fuldt fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne,« siger Jens Henrik Højbjerg.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er i august indkaldt til samråd om, hvordan sagsbehandlingstiden på indbrud og andre former for borgervendt kriminalitet kan sættes ned. Og flere politikere vil som del af samrådet også spørge ind til, hvordan sagsbehandingstiden på sager om indbrud kan stige drastisk, samtidig med at antallet af anmeldelser falder.