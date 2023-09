En færgekaptajn og tre besætningsmedlemmer på færgen 'Blue Horizon' er lige nu sigtet i en uhyggelig sag fra havet.

Tirsdag blev en 36-årig mand og passager nemlig kastet overbord ved Pierus i Grækenland, inden færgen skulle sejle mod ferieøen Kreta.

Det skriver norske Dagbladet.

Episoden, der skulle været fanget på overvågningskamera, skete efter den nu afdøde mand ad flere omgange forsøgte at tvinge sig med på færgen, hvor han blev nægtet adgang.

Her havnede han i håndgemæng med to medlemmer af besætningen.

Da manden igen, for tredje gang, forsøgte at komme med på færgen, skulle han være blevet kastet overbord, idet færgen forlod kajen.

Mens færgen sejlede fra Pierus med kursen mod Kreta, forsvandt den 36-årige i vandet. Hans lig blev senere tirsdag fundet ved Pierus af den græske kystvagt.

Både Grækenlands premiereminister, Kyriakos Mitsotakis, og den græske søfartsminister, Miltiadis Varvitsiotis, har siden fordømt den voldsomme hændelse.

»Denne skamfulde hændelse er ikke forenelig med det land, vi ønsker os,« siger premiereministeren til mediet AP, mens søfartsministeren udtrykker sig mere kortfattet:

»Chok, forfærdelse og tristhed,« lyder ordene fra Miltiadis Varvitsiotis.

Besætningsmedlemmet, der skulle have kastet den 36-årige i døden, er sigtet for drab, mens to besætningsmedlemmer og kaptajnen er sigtet for en række brud på den græske søfartslovgivning.