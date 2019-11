Hybridfærgen Berlin har slået sprækker, efter at den fredag eftermiddag kolliderede med et mindre skib. Rederiet Scandlines forventer, at skaderne er udbedret, og færgen godkendt til drift, lørdag klokken 13. Færgen sejler passagerer mellem Rostock i det nordøstlige Tyskland og Gedser, der ligger på Falsters sydspids. (Arkivfoto) Bernd Wüstneck/Ritzau Scanpix