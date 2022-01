Søndag eftermiddag er to biler involveret i et færdselsuheld, som spærrer et større lyskryds på Amager ved Røde Mellemvej.

Både politi, brandvæsen og ambulance er på stedet ved krydset, som deler sig til Grønjordsvej og Peder Lykkes Vej, der nu er afspærret for trafik.

Ifølge vagtchef Martin Kajberg fra Københavns Politi er der på nuværende tidspunkt ikke meldinger om alvorlig tilskadekomst.

Det er heller ikke oplyst, hvordan færdselsuheldet er fundet sted.

Københavns Politi har orienteret Movia om, at busser på strækningen må finde alternative ruter.

Det er uvist, hvorvidt uheldet giver anledning til andre trafikale problemer.

Opdateres...