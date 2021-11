En lastbil har kilet sig fast i en tunnel på Englandsvej.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Chaufføren har ikke tænkt over lastbilens højde, og kiler sig derfor fast i tunnelen, hvor noget på lastbilen går i stykker« fortæller Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi.

Der er ingen personskade, oplyses det.

Dog har man været nødt til at spærre Englandsvej i retning mod Dragør i tunnelen under landingsbanen.

Og der er derfor risiko for, at der kan opstå trafikale problemer. Derfor opfordrer Københavns Politi til at finde andre veje hjem.

»Nogen må tage en lille omvej hjem,« slår Henrik Brix fast.

Trafikanter mod Dragør opfordres i stedet til at køre via Tømmerupvej eller Kystvejen. Der er i øjeblikket ingen tidshorisont på, hvornår arbejdet er færdigt derude, og hvornår afspærringen ophører.

Opdateres …