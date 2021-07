Opdatering klokken 16:06: Sydøstjyllands Politi oplyser, at vejen nu er åben igen for trafik.

Det fortæller vagtchef Lars Grønlund til B.T.

Et færdselsuheld på Givevej nord for Midtjyske motorvej har haft spærret vejen et par timer.

Politiet skrev i den forbindelse på Twitter, at de ikke vidste, hvornår vejen igen ville blive farbar.

»Find alternativ vej,« skrev man.

Nu er vejen åben igen.