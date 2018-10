Et uheld på motorvejen ved Kolding skabte kø i begge retninger.

Der er nu åbnet i sydgående retning, mens anden og tredje vognbane i nordgående retning også er åbnet, skriver politiet på Twitter.

Der er fortsat kø og politiet arbejder på stedet.

Tidligere mandag sagde vagtchefen:

»Der er helt spærret i nordgående retning, hvor uheldet er sket. I sydgående retning er der kø, fordi dele fra de implicerede køretøjer er kommet derover. Derfor kører bilerne meget langsomt forbi,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Karmer, til B.T.

Uheldet er sket i nordlig retning lige før afkørsel 63 ved Kolding.

Lange køer har dannet sig i begge retninger.

Politiet er netop landet ude ved ulykkesstedet, og derfor har vagtvhefen endnu ikke overblik over, hvor længe oprydningen vil tage.

Derfor opfordrer han til, at man finder en anden rute, hvis det er muligt.

»Dog var der ikke umiddelbart nogen personskader, men det er for tidligt at sige med sikkerhed, for vi er lige kommet derud for to minutter siden,« siger han.

Opdateres...