Det er muligt, du kan komme til at holde lidt i kø, når du lørdag eftermiddag skal krydse Storebæltsbroen.

Omkring kl. 13.00 er der sket to færdselsuheld på Storebæltsbroen, skriver Fyns Politi på Twitter.

Det ene er sket cirka midt på lavbroen og det andet lige vest for Sprogø.

Det har fået trafikken til at stå stille.

Politi og redning er på vej til ulykkesstedet.

Der er ingen tilskadekomne, oplyser politiet.

Til B.T. siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen, at de stadig er ved at danne sig et overblik over ulykkerne.

»Vi har desværre ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Vi har travlt med at finde ud af, hvad der er sket,« siger han.

På Twitter opfordrer politiet dog til, at man kører forsigtigt og viser hensyn.