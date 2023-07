Der er i øjeblikket en forlænget rejsetid på op mod en time på Sønderjyske Motorvej.

Det sker efter et færdselsuheld mellem en lastbil og personbil ved afkørsel 69 i den sydgående retning, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

I forbindelse med uheldet lød det først, at kun et spor var farbart, og det betød, at bilister kun kunne passere uheldet i nødsporet.

'Der er meget trafik på stedet og for de, der kan nå det, så kør eventuelt af ved afkørsel 69 og find alternativ rute,' lød opfordringen fra politiet.

Men der er nu åbent i begge vognbaner. Der er dog fortsat en del kø, der skal afvikles.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du normalt lytter til podcast: