Midt- og Vestsjællands Politi leder lige nu efter en sort Audi.

Bilen skulle være let at genkende, da den har været involveret i et færdselsuheld på broen ved Næstvedvej og Jernbanevej i Ringsted.

»Vi har fået en melding om et færdselsuheld, og vi har en patrulje på stedet lige nu,« siger vagtchef Lasse Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Der skulle ikke være nogen tilskadekomne i sammenstødet, der har involveret tre biler.

Bilen er set køre fra stedet. Vis mere Bilen er set køre fra stedet.

Men politiet leder efter den ene af bilerne, der gået i stykker.

»Der er et køretøj, der har forladt stedet. Bilen er ret nem at kende, da den har tabt fronten.«

»Vi er interesseret i at høre fra folk, der har set en sort Audi uden en front, der kører rundt i området,« siger Lasse Jensen.

På billeder fra stedet kan man se en stor sort front fra en bil, hvor der sidder en nummerplade på.

Opdateres …