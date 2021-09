Et trafikuheld har onsdag eftermiddag ramt ikke langt fra Vig i det vestsjællandske.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Her kan man videre læse, at uheldet er fundet sted nord for Vig på Gl. Nykøbingvej.

Der er tale om en personbil og en varebil, der er stødt sammen.

Lige nu er en helikopter på vej til stedet, oplyser politiet.

Der arbejdes lige nu på stedet, og derfor lyder opfordringen, at man skal gøre plads til arbejdet på stedet og den helikopter, som lander.

Endnu står det ikke klart, hvad der har ført til ulykken.

Opdateres ...