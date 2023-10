Der er sket et færdselsuheld mellem en bil og knallert.

Uheldet er sket ved Roslev/Skive og betyder, at Rybjergvej 591 ud for nummer 39 er helt spærret.

»Føreren af knallerten er i kritisk tilstand og er fragtet til hospitalet. Vi er ved at få en bilinspektør til stedet for at finde ud af, hvad der sket,« oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj.

Bilister bedes finde en alternativ rute.

Opdateres …