Hvis du kører i bil fra Sjælland mod Fyn, skal du være tålmodig.

For et færdselsuheld på Storebæltsbroen gør, at der er spærret helt af i vestgående retning.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Om der er nogen tilskadekomne, vil politiet ikke kommentere på i øjeblikket.

Der arbejdes på at få betalingsanlægget og trafikken i gang.

Opdateres ...