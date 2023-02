Lyt til artiklen



Der er sent onsdag aften sket et færdselsuheld i København, hvor to biler er involveret.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab.

En person er blevet overdraget til akutberedskabet, lyder meldingen. Uheldet er sket på Rovsingsgade.

Politiet er til stede på ulykkesstedet, og lige nu foregår et oprydningsarbejde.

Det skulle være en bil, der er kørt ind i en anden bil, som holdt parkeret, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

Som følge af sammenstødet er bilen endt på taget, men der er ingen alvorlig personskade.

Først inden for en halv time forventes man at være færdige på stedet.

