Et færdselsuheld i København betyder mandag eftermiddag, at flere busruter omlægges centralt i hovedstaden.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at uheldet er sket tæt på Hovedbanegården og Tivoli.

'Der er netop sket et færdselsuheld på Bernstorffsgade ved Tietgensgade. Politi og Ambulance er på stedet,' skriver politiet.

I et nyt tweet oplyses det, at uheldet drejer sig om, at en fodgænger har befundet sig under en bus.



'En fodgænger er reddet ud fra en position under bussen og bringes til hospital. Politi m.fl. arbejder fortsat på stedet og der kan forekomme omlægning af andre busser,' skriver politiet.

Ifølge Københavns Politi skete ulykken, da en bus skulle dreje til højre med kurs mod Hovedbanegården.

Bussen kørte ad Tietgensgade syd for Tivoli og foretog højresving mod Bernstorffsgade.

I svinget ramte bussen imidlertid en mand, der af myndighederne anslås til at være omkring 60 år.

Mandens tilstand er ukendt

Ifølge Ritzau modtog politiet anmeldelsen om færdselsuheldet klokken 17.10.

Der er foruden bussen og fodgængeren ingen andre involveret, oplyser vagtchefen.

