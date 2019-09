En eller flere personer er stukket af fra et færdselsuheld i Hellerup.

Uheldet er sket i krydset ved Tuborgvej og Rygårdsvej Allé i Hellerup.

Billeder fra ulykkesstedet viser en BMW, som har kørt ind i et hegn af træstolper, som er stærkt medtaget. Derudover er politiet talstærkt til stede med ti patruljevogne, fordi en eller flere af bilens passagerer er stukket af fra den forulykkede bil, fortæller Nordsjællands Politi over for B.T.

»Det er mange patruljer, og det er fordi, vi har nogle løse ender. Der er en eller flere, som er løbet fra bilen, og det er dem, vi forsøger at finde,« forklarer Christian Kobbernagel, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi oplyser videre, at der var op til flere personer i bilen. Nogle af dem har Nordsjællands Politi fat i, mens de resterende som bekendt altså er stukket af.

På nuværende betragtes færdselsuheldet som en soloulykke. Der er heller ingen meldinger om personskader.

Årsagen til færdselsuheldet vides endnu ikke, og Nordsjællands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke sige yderligere.

Opdateres...