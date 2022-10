Lyt til artiklen

Der er søndag aften sket et færdselsuheld på Ballerup Boulevard ved Motorring 4.

Det fortæller Københavns Vestegns Politi.

»Vi er på stedet, hvor der er flere parter involveret i uheldet,« fortæller Brian Holm, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Der er tale om tre biler, der er stødt sammen.

Foto: Christian Olsen / Byrd

En person er blevet kørt til kontrol på hospitalet.

»Vejen er i øjeblikket spærret,« lyder det desuden fra vagtchefen, der opfordrer bilister til at finde en alternativ rute.

Her henvises der til, at man søger udenom stedet ad Tempovej, Industriparken og Motorring 4.

Politiet arbejder stadig på at få et overblik over ulykkesforløbet, og det forventes derfor, at der vil være spærret »et stykke tid endnu,« lyder meldingen.

B.T. følger sagen.