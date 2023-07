Sigtelsen er alvorlig. Tidligere på sommeren blev en mand tilbageholdt og forsøgt aftvunget 3,5 millioner kroner i Gentofte.

Det fremgår af retsbogen fra sagen, hvor tre mænd nu er fængslet. Det vides ikke, hvordan trioen forholder sig til beskyldningerne.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, hvorfor detaljerne i sagen ikke kendes.

I sigtelsen beskrives det, hvordan trioen ifølge politiets opfattelse kort før midnat 12. juli troppede op på en privat adresse i Gentofte, hvilket skete efter aftale med flere indtil videre ukendte gerningsmænd.

På adressen blev en mand angiveligt frihedsberøvet og udsat for grove trusler.

Blandt andet lød det, at man ville slå ham ihjel, hvis ikke han betalte 3,5 millioner kroner. En del af omtalte beløb skulle ifølge sigtelsen falde godt et døgn senere, nemlig 14. juli.

Det fremgår ikke af retsbogen fra grundlovsforhøret, hvorfor man mente, offeret skulle betale det omtalte beløb.

Det fremgår heller ikke af retsmødets åbne del, hvordan politiet kom sporet af sagen. Men to af de sigtede blev anholdt, godt en halv time efter de var ankommet til adressen, hvilket også var der, politiet fik fat i dem.

Den sidste blev anholdt dagen efter – 13. juli – omkring klokken 13.30.

Research viser, at to af de sigtede er svenske statsborgere, og at de del af indvandrerbandemiljøet i Malmø.

Den tredje har adresse i Nordsjælland og har anden etnisk baggrund.

Lyt her til, hvordan en svensk storgangster angiveligt hyrede danske bandefolk til lejemord: