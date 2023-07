En 18-årig mand er i dag ved Retten i Lyngby blevet varetægtsfængslet i en omfattende sag om brandstiftelse, fortæller Michael Qvist, anklager ved Nordsjællands Politi.

Det første forhold i sagen handler om brandstiftelse rettet imod Sorgenfriskolen i Lyngby i fjor.

Her blev der stukket ild på skolen 2. maj.

»Der skete skader for 1,8 millioner kroner,« fortæller anklageren.

Ud over skolen er den 18-årige også sigtet for at indenfor den seneste tid, at have stukket ild på en række biler.

Blandt andet et Tesla, der stod i en indkørsel i Virum, hvor der også skete skader på en anden bil, der stod ved siden af.

Senere blev der stukket ild i en VW Polo.

Nogle dage senere gik det ud over en række andre biler i samme område, fortæller anklageren.

»Han erkender det hele,« fortæller anklageren.

