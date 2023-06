To unge piger på kun 13-år var kortvarigt i besiddelse af en mindre mængde hash, før de blev stoppet af Københavns Politi.

Episoden udspillede sig mandag, og her havde de helt unge købere netop været forbi en af boderne i Pusher Street, hvor tre sælgere tilsyneladende ikke havde et problem med det helt unge kundeklientel.

Det skriver Københavns Politi i et opslag på Twitter , hvori de også oplyser, at man anholdt de tre sælgere, og to af dem, en 32-årig mand og en 20- årig mand, blev i dag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Det er ikke første gang at den 20-årige stifter bekendtskab med politiet og hash-handlen, hvis man skal tro sigtelsen mod ham.

Under grundlovsforhøret onsdag blev han sigtet for tre andre forhold af ældre dato, der også relaterer sig til hashhandlen.

I forbindelse med en ransagning af Pusher Street tilbage i januar 2023 fandt politiet en bæltetaske med omkring 150 gram hash og skunk i.

På bæltetasken var der flere fingeraftryk fra den 20-årige mand. Den mængde blev han sigtet for onsdag.

Med en ransagningstilladelse i hånden aflagde politiet den unge mand et visit på hans hjemmeadresse samme dag i januar. Her fandt man også en mindre mængde hash og kontanter.

Hverken den 20-årige eller den 32-årige ville afgive forklaring i retten i dag.

Den 20-årige blev varetægtsfængslet i 27 dage, imens den 32-årige blev løsladt efter grundlovsforhøret. Han er stadig sigtet for at have solgt hash til de 13-årige piger.

