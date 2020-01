Letlands udenrigsministerium har udtrykt dyb bekymring over udlevering af kvinde til Sydafrika.

Efter mere end 13 måneders ophold i Vestre Fængsel i København kæmper en lettisk kvinde fortsat mod at blive udleveret til et fængsel i Sydafrika.

Kristine Lisane mellemlandede i Københavns Lufthavn i Kastrup 9. december 2018, og lige siden har hun siddet i en fængselscelle.

Danske betjente gik i aktion mod den 46-årige kvinde, fordi Sydafrika havde efterlyst hende. Siden har først Københavns Byret og dernæst Østre Landsret godkendt en udlevering. Dommerne er blevet beroliget af, at Danmark har fået en officiel garanti for, at kvinden ikke vil blive udsat for tortur eller nedværdigende behandling.

I Sydafrika anklages hun for at have fjernet sin datter fra barnets far. Hun har begrundet flugten med barnet med farens vold.

Nu håber den fængslede Kristine Lisane på en ny chance i retssystemet, oplyser hendes støtter i en pressemeddelelse.

Københavns Byret ville i november løslade hende, fordi Sydafrika ikke havde efterlevet en tidsfrist. Afgørelsen blev dog hurtigt ændret af Østre Landsret.

Dette spørgsmål ønsker kvinden at få indbragt for Højesteret, og under denne del af processen har hun bedt anklagemyndigheden om ikke at blive udleveret.

Advokat Henrik Stagetorn bekræfter, at der er afsendt en appel om at sætte udvisningen i bero, indtil det er blevet afgjort, om Højesteret skal se på sagen eller ej.

Ved flere lejligheder har Letland udtrykt stor bekymring over den danske beslutning om at udlevere moren til Sydafrika.

Forholdene i fængslerne har været kritiseret af blandt andre Amnesty International, Human Rights Watch og USA, står der således i et brev, som Letlands udenrigsministerium i slutningen af oktober afleverede til Danmarks ambassadør.

I brevet udtrykker Letland "dyb bekymring" over den mulige udlevering af Kristine Lisane til Sydafrika. Det kan på alvorlig måde påvirke morens og hendes børns mulighed for at opretholde et familie- og privatliv, fremgår det af appellen.

Lisane er mor til to børn, der begge befinder sig i Letland.

Østre Landsret har også været opmærksom på følgerne. "En udlevering vil indebære et alvorligt indgreb i Kristine Lisanes familieliv", hedder det i rettens kendelse.

Men for dommerne vejede det tungere, at en tiltalt ikke skal kunne undgå en straffesag ved at rejse til andre lande. Indgrebet "må anses for begrundet i et legitimt hensyn til at undgå risiko for straffrihed for personer, der har begået en lovovertrædelse," hedder det.

/ritzau/