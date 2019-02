Isolationsfængsling forlænges i fire uger i sag om planlagt attentat mod eksiliraner i Ringsted.

En 39-årig mand, der er varetægtsfængslet i en sag om planlægning af et attentat i Ringsted, frygter for sit og familiens liv.

Oplysningen kommer fra hans forsvarer efter et retsmøde torsdag i København. Her har en dommer besluttet at forlænge fængslingen med yderligere fire uger.

- Han er nervøs på grund af nogle oplysninger, som er begyndt at versere på nettet. Han er bange for sit og familiens liv på længere sigt, siger advokat Allan Lund Christensen.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med, hvilke oplysninger der hentydes til. Han oplyser dog, at han ikke har grund til at tro, at der er sket en lækage hos dansk politi.

Sagen er opsigtsvækkende. Politiets Efterretningstjeneste, PET, har beskyldt en iransk efterretningstjeneste for at ville dræbe en eksiliraner, der er tilknyttet bevægelsen ASMLA, og som bor i Ringsted.

I Ringsted skal den 39-årige mand, der bor ved Göteborg, blandt andet have taget fotos, som skulle bruges ved planlægningen af attentatet, lyder det.

Det var i slutningen af september, at manden angiveligt var i Ringsted. 28. september slog PET storalarm.

Flere steder på Sjælland blev rejsende stoppet og tjekket, fordi der var mistanke om, at en iransk mordpatrulje befandt sig på dansk grund. Som følge af politiets aktion opstod der kilometerlange bilkøer flere steder.

21. oktober blev den 39-årige anholdt i Sverige og kort efter overført til Danmark.

Alle retsmøder siden har været holdt bag lukkede døre. Torsdagens retsmøde adskiller sig andre ved sin længde. Der gik en time og 25 minutter. Det kunne tyde på, at politiet har fremlagt nyt materiale, som den sigtede så er blevet bedt om at udtale sig om.

Imidlertid vil forsvareren intet sige om retsmødet.

Fængslingen er forlænget til 7. marts. Og han skal fortsat være i isolation, har dommeren bestemt.

/ritzau/