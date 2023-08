En spektakulær sag om afpresning i Øst- og Midtjylland ser ud til blive rullet op af politiet. Her har en 36-årig mand afpresset en række ofre, der blev truet med at få 'besøg' af både russere og rockere.

Manden blev fremstillet i grundlovsforhør 20. juli. Sagen indeholder foreløbigt 13 forhold, der handler om grov afpresning. Det er uklart, hvordan den 36-årige forholder sig til de alvorlige sigtelser. Men ved retsmødets slutning blev manden varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

Det fremgår ikke af retsbogen fra grundlovsforhøret hvilken nationalitet, den 36-årige har, men navnet tyder på, at han har rødder i det Sydøstlige Europa. Ifølge B.T.s oplysninger har han i en periode drevet en tattoo-forretning i Midtjylland.

250.000 kroner

Samlet set har den 36-årige, ifølge sigtelserne, afpresset sine ofre for godt 250.000 kroner, og i de fleste forhold er sket sammen med foreløbigt ukendte medgerningsmænd, lyder det i sigtelsen.

Serien af afpresninger fandt sted i perioden fra april 2022 til juni 2023, og i forbindelse med anholdelsen lød det:

»Der er tale om mange ofre som er blevet udsat for grov afpresning igennem længere tid, og det er vores mistanke, at han havde fortsat sine metoder, hvis vi ikke havde anholdt ham,” sagde politikommissær Anders Schouby, Østjyllands Politi, dengang.

Fremgangsmåden var i de fleste tilfælde den samme. Afpresseren kontaktede gentange gange offeret, og hvis ikke vedkommende makkede ret og betalte et nævnt beløb, ville vedkommende og vedkommendes familie blive opsøgt og udsat for vold.

Rockere, russere og jugoslaver

I flere tilfælde truede afpresseren med, at det var Hells Angels-rockere, russere eller jugoslaver, der ville 'komme forbi'. Men ifølge B.T.s research er der foreløbigt ikke noget, der tyder på, at manden besad magten til at kunne sende HA-rockere på voldstogt.

Flere af ofrene blev afpresset for 10.000 kroner, mens andre blev afpresset for 20.000 kroner. Et offer blev afkrævet 40.000 kroner, mens en blev afkrævet 55.000 kroner.

Pengene blev overført enten via mobilepay eller til en bankkonto.

Det er politiets opfattelse, at den sigtede har skjult sig bag forskellige flere falske identiteter, og at han er stukket af fra sit hjemland for at undgå en fængselsstraf.

